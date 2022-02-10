В Кирове из-за снегопада усилена работа подрядных организаций

К борьбе с последствиями снегопада привлечены более 80 единиц спецтехники. Фото: admkirov.ru

В ближайшие несколько дней, по прогнозам синоптиков, в Кирове выпадет до 25 см снега. В связи с этим подрядные организации областного центра усиливают работу по расчистке улиц и пешеходных зон. Об этом сообщили в администрации города.

Для борьбы с последствием снегопада задействовано максимальное количество спецтехники. В первую очередь расчищают магистральные улицы, пешеходные зоны и автобусные остановки. Важную роль в этом играют специалисты ручного труда.

Сотрудники УДПИ постоянно отслеживают передвижение техники по системе ГЛОНАСС, а также лично проверяют состояние улиц во время контрольных выездов. Сообщить о некачественной или несвоевременной уборке кировчане могут по телефону: 8-922-967-22-34. При этом следует указать точный адрес и объяснить проблему.