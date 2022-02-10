В Кирове суд запретил работать хостелу из-за нарушений пожарной безопасности

В хостеле нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности. Фото: yandex.ru/maps

В Кирове временно запретили работу хостела на Заводской из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о гостинице «Старый мост». Как сообщает ведомство, проверка вскрыла нарушения технических регламентов и правил противопожарного режима, отсутствие сигнализации, аварийного освещения путей эвакуации и запасного выхода. Рекламные конструкции и помещения были обустроены горючими материалами. Учета огнетушителей не было, а персонал не обучали на данный случай.

Представление хостелу за подобные нарушения вносили еще в 2020 году, однако воз и ныне там. Прокурор подал в суд иск о временном закрытии гостиницы. Требование признали законным, и отель не сможет работать, пока не устранит все нарушения.