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Общество10 февраля 2022 8:15

В Кирове суд запретил работать хостелу из-за нарушений пожарной безопасности

Пока руководство не устранит недочеты, гостиница не сможет принимать посетителей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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В хостеле нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности. Фото: yandex.ru/maps

В хостеле нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности. Фото: yandex.ru/maps

В Кирове временно запретили работу хостела на Заводской из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о гостинице «Старый мост». Как сообщает ведомство, проверка вскрыла нарушения технических регламентов и правил противопожарного режима, отсутствие сигнализации, аварийного освещения путей эвакуации и запасного выхода. Рекламные конструкции и помещения были обустроены горючими материалами. Учета огнетушителей не было, а персонал не обучали на данный случай.

Представление хостелу за подобные нарушения вносили еще в 2020 году, однако воз и ныне там. Прокурор подал в суд иск о временном закрытии гостиницы. Требование признали законным, и отель не сможет работать, пока не устранит все нарушения.