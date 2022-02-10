На трассе Слободского района 16-летний подросток попал под колеса фуры

Причиной аварии могли стать плохие погодные условия и темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 9 февраля, в Слободском районе фура сбила подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому «пешеходнику». Инцидент случился в 22 часа на 665 км федеральной трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Подробности рассказали в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 46-летний водитель грузового автомобиля «Скания» с полуприцепом «Шмитц» не смог вовремя заметить 16-летнего парня и затормозить. В результате юноша получил травмы.

Потребовалась ли пострадавшему медицинская помощь неизвестно. Всего же за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых семь человек получили травмы.