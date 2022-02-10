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Здоровье10 февраля 2022 6:50

За сутки коронавирусом в Кировской области заразились 1972 человека

Свыше 38 тысяч лечатся от опасной инфекции на дому
Алексей Романов
Алексей Романов
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За 24 часа компьютерную томографию легких прошли более тысячи кировчан

За 24 часа компьютерную томографию легких прошли более тысячи кировчан

Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлено 1972 новых случев заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 468 человек, вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находятся на лечении 3899 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 185 жителей области, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 9 февраля, за весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 842 заболевших.

На дому лечатся 38 830 жителей области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 1051 человек. За 24 часа врачи обслужили 6167 вызовов на дом к пациентам с коронавирусом.