В Кирове прокурор требовал запретить работу мусорного полигона «Лубягино» и проиграл суд

Суд не согласился с доводами прокурора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове прокуратура потребовала запретить использование полигона «Лубягино» и проиграла суд. Подробности сообщает областное Минохраны окружающей среды.

Кировский транспортный прокурор требовал запретить эксплуатацию площадки и убрать ее из госреестра объектов размещения отходов. Все потому, что полигон находится на приаэродромной территории Победилово. Прокурор утверждал, что мусор на площадке массово привлекает птиц.

В ходе разбирательств выяснили, что на полигоне принимают меры по отпугиванию птиц - пропановая пушка, акустическая система, имитирующая крики пернатых о помощи и рычание хищников. Назначенная экспертиза доказала, что полигон не создает опасности эксплуатации аэропорта, и в иске было отказано.

Министерство добавляет: полигон в районе деревни Лубягино прекратил работу с 1 января 2022 года и исключен из терхсхемы. На площадке попросту кончилось место для мусора.