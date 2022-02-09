В Кирове еще одну поликлинику перевели на прием пациентов с ОРВИ и COVID-19

Кировские поликлиники разделили на инфекционные и неинфекционные еще с конца января. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове с 9 февраля еще одно медучреждение перешло на работу только с пациентами с признаками ОРВИ и коронавируса. Как сообщает областной Минздрав, это поликлиника №1 на Циолковского, 18.

Ведомство сообщает, что такой шаг позволит разгрузить поликлинику №2 на Производственной, 6. Кировчане, прикрепленные к медучреждению на Циолковского и без симптомов ОРВИ и COVID-19, могут обращаться на Московскую, 6.

Стоит также отметить, что изменилось и время работы поликлиник: теперь они принимают больных с 7 утра и до последнего пациента.

Напомним, что решение разделить кировские медучреждения на инфекционные и неинфекционные вступило в силу с 28 января. Приняли его для разделения потоков больных и здоровых пациентов. Посмотреть список поликлиник и понять, в какую вам нужно обратиться, можно по этой ссылке.