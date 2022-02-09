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Общество9 февраля 2022 13:29

В локомотивное депо Кирова в 2022 году поступят новые электровозы

Ожидается привоз шести единиц техники
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Электровозы предназначены для вождения пассажирских поездов.

Электровозы предназначены для вождения пассажирских поездов.

Фото: Виталий КАРНАУХ

В наступившем году в Киров привезут шесть новых электровозов. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Новое приобретение - электровозы переменного тока серии ЭП1М, вышедшие с завода в Новочеркасске и предназначенные для вождения пассажирских поездов. Стоит отметить, что они могут развивать скорость до 140 км/ч и вести составы из 24 вагонов. Особенность локомотива - кабина машиниста, исполненная для управления без помощника.

Точная дата поступления новых электровозов не сообщается. Известно, что пополнение кировского локомотивного депо проводится в рамках инвестпрограммы ОАО «РЖД».