В Омутнинском районе мужчина, убивший свою маленькую дочь, пойдет под суд

Суд над мужчиной состоится в ближайшее время. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омутнинском районе осудят мужчину, который убил свою новорожденную дочь. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Жуткая трагедия произошла 8 декабря 2021 года в Песковке. Как сообщает ведомство, в тот вечер 33-летний мужчина пил в собственном доме. Его дочка, которой на тот момент не исполнилось и года, плакала не переставая. Мужчина, по его словам, «хотел успокоить младенца», и ударил ребенка по голове. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, от которой умерла.

Свою вину на допросе отец малышки полностью признал. Расследование уголовного дела завершено, материалы отправлены в суд. Мужчина будет отвечать за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Максимальное наказание по данной статье - 15 лет тюрьмы.