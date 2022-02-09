В Кирове 10 февраля снег вывезут с 17 дорожных участков

Водителей просят не ставить свои машины в зоне действия специальной уборочной техники. Фото: admkirov.ru

В четверг, 10 февраля, подрядные организации Кирова расчистят от снега 14 улиц. В первую очередь снежные массы сгребут с пешеходных зон, лестничных маршей и площадок автобусных остановок. Об этом рассказали в администрации города.

Так, согласно графику, работы снегоуборочные работы проведут на улицах:

- Мельничной;

- Гагарина (в Нововятском районе);

- Свободы (от Орловской до Воровского);

-Герцена (от Карла Маркса до Володарского);

- Жуковского (от площади Авитек до улицы Жуковского 2-В);

- Металлургов;

- Уральской;

- Шаляпина;

- Шинников;

- Лебяжской;

- Добролюбова;

- Цеховой;

- Монтажников (от Мира до Лепсе);

- Циолковского.

Кроме того, снег вывезут с Автотранспортного, Среднего и Студенческого проездов. Водителей просят не оставлять свои автомобили в зоне действия спецтехники. Все работы планируется выполнить преимущественно в вечернее и ночное время.