В Кирове 10 февраля снег вывезут с 17 дорожных участков

Водителей просят не ставить свои машины в зоне действия специальной уборочной техники. Фото: admkirov.ru
В четверг, 10 февраля, подрядные организации Кирова расчистят от снега 14 улиц. В первую очередь снежные массы сгребут с пешеходных зон, лестничных маршей и площадок автобусных остановок. Об этом рассказали в администрации города.
Так, согласно графику, работы снегоуборочные работы проведут на улицах:
- Мельничной;
- Гагарина (в Нововятском районе);
- Свободы (от Орловской до Воровского);
-Герцена (от Карла Маркса до Володарского);
- Жуковского (от площади Авитек до улицы Жуковского 2-В);
- Металлургов;
- Уральской;
- Шаляпина;
- Шинников;
- Лебяжской;
- Добролюбова;
- Цеховой;
- Монтажников (от Мира до Лепсе);
- Циолковского.
Кроме того, снег вывезут с Автотранспортного, Среднего и Студенческого проездов. Водителей просят не оставлять свои автомобили в зоне действия спецтехники. Все работы планируется выполнить преимущественно в вечернее и ночное время.