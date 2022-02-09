В Малмыже семилетняя девочка, катаясь на «ватрушке», попала под машину

Девочка каталась рядом с дорогой. Фото: vk.com/gibdd43

В Малмыже ребенок, катаясь на «ватрушке», попал под колеса машины. Как сообщает областная ГИБДД, инцидент произошел вечером 8 февраля вблизи дома №33 по улице Чернышевского. Семилетняя девочка каталась на тюбинге выехала на дорогу. К сожалению, на ребенка наехала машина, «Хендай Туксон».

По информации областной прокуратуры, пострадавшая получила серьезную травму - перелом плечевой кости. Ее пришлось госпитализировать.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Прокуратура провела свою проверку после случившегося. Как установил надзорный орган, на территории складировали снег и не вывозили его своевременно. Главе администрации Малмыжского городского поселения внесли представление.