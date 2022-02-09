На ЖД вокзалах Кировской области продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

С нарушителями масочного режима полицейские проводят профилактические беседы. Фото: gzd.rzd.ru

На железнодорожных вокзалах Кировской области проходят регулярные рейды по соблюдению пассажирами масочного режима. Граждан предупреждают о необходимости носить средства индивидуальной защиты и держать социальную дистанцию. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Так, c начала февраля подобные проверки прошли на ЖД станциях Балезино, Мураши и Зуевка. До конца месяца транспортные полицейские совместно с сотрудниками ОАО «РЖД» планируют провести рейды на вокзалах Лянгасово, Яра и Кирова.

По словам стражей порядка, большинство пассажиров выполняют все требования Роспотребнадзора. Однако все еще встречаются те, кто попустительски относится к себе и здоровью окружающих. С такими нарушителями проводят профилактические беседы.