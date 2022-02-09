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Происшествия9 февраля 2022 8:42

В Кирове молодой водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку

Ребенок переходил дорогу в неположенном месте
Алексей Романов
Алексей Романов
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Причиной того, что водитель не успел вовремя затормозить, могло стать темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

Причиной того, что водитель не успел вовремя затормозить, могло стать темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 8 февраля, в Кирове произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. Авария случилась в 17 часов 55 минут на улице Спасской у дома №51. Подробности рассказали в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 10-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте. В это время на нее наехал 34-летний водитель автомобиля «Тойота Королла». Мужчина не смог вовремя заметить ребенка и затормозить. В результате пострадавшая получила травмы.

Насколько повреждения оказались серьезными и потребовалась ли госпитализация пока не сообщается. Всего же за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых четыре человека получили травмы, в том числе два несовершеннолетних.