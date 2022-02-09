Жители более 60 домов Кирова остались без холодной воды

Восстановить подачу холодной воды обещают к вечеру Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В среду, 9 февраля, жильцы более 60 многоквартирных домов Кирова остались без холодного водоснабжения. Виной тому стала авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По данным сотрудников ресурсоснабжающей организации, от холодной воды временно отключили дома на улицах Сутырина, Луговой, Заречной, Ленина, Гражданской, Мирной, Горького, Целинной, Матросова, Земляничной, Новой, Югрина, Воронье, Лесничества и Ракитного проезда в Октябрьском районе Кирова, а также в деревне Югрино и поселках Сосновый и Лянгасово.

На месте аварии ведутся ремонтные работы. Восстановить подачу ресурса обещают к вечеру. Получить более подробную информацию об адресах и сроках отключения можно здесь.