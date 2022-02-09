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Общество9 февраля 2022 7:50

Кировских автомобилистов попросили быть предельно внимательными из-за сильного снегопада

Значительное выпадение осадков прогнозируется в ближайшие часы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Выпадение мокрого снега значительно увеличивает риск возникновения ДТП

Выпадение мокрого снега значительно увеличивает риск возникновения ДТП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Киров вновь начало заваливать снегом. По прогнозам синоптиков, выпадение осадков с попеременным усилением ожидается на протяжении нескольких дней. В связи с этим автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах. Об этом предупредили в региональной Госавтоинспекции.

Представители дорожного правопорядка советуют водителям держать оптимальную скорость и безопасную дистанцию. Автомобилистов просят также увеличить боковой интервал от движущихся рядом транспортных средств.

Кроме того, сотрудники ГИБДД напоминают, что во время сильного снегопада, лучше воздержаться от поездок по трассе. Открытые дорожные участки больше всего подвержены переметам и, как следствие, возникновениям заносов.