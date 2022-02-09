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Здоровье9 февраля 2022 7:14

В Кировской области коронавирусом болеют более 41 тысячи человек

В отделении реанимации находятся 180 пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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Количество пациентов в инфекционных стационарах области приближается к четырем тысячам

Количество пациентов в инфекционных стационарах области приближается к четырем тысячам

Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявлен1821 новый случай заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 832 человека, вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находятся на лечении 3938 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 180 жителей области, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 8 февраля, за весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 840 заболевших.

На дому лечатся 37 387 жителей области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 987 человек. За 24 часа врачи обслужили 6111 вызовов на дом к пациентам с коронавирусом.