Кировчане смогут летать в Анапу прямым рейсом

Время в пути составит три часа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировчане смогут улететь в Анапу и обратно. Аэропорт «Победилово» сообщил, что на лето 2022 возобновлены перелеты авиакомпанией «ИжАвиа».

Программа стартует с 9 июня и закончится 15 сентября. Рейсы будут выполнять один раз в неделю, по четвергам:

- ИЖ-642, вылет из Анапы - 08.45, прибытие в Киров - 11.40;

- ИЖ-641, вылет из Кирова - 12.35, прибытие в Анапу - 15.30.

Время в пути - 2 часа 55 минут. Стоимость билетов без багажа - от 6500 рублей, с багажом 10 кг на одного пассажира - от 8000 рублей, уточняет «Победилово».

Более подробную информацию кировчане могут узнать на сайте авиакомпании.