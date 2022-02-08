Кировчане смогут летать в Анапу прямым рейсом

Время в пути составит три часа.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Кировчане смогут улететь в Анапу и обратно. Аэропорт «Победилово» сообщил, что на лето 2022 возобновлены перелеты авиакомпанией «ИжАвиа».
Программа стартует с 9 июня и закончится 15 сентября. Рейсы будут выполнять один раз в неделю, по четвергам:
- ИЖ-642, вылет из Анапы - 08.45, прибытие в Киров - 11.40;
- ИЖ-641, вылет из Кирова - 12.35, прибытие в Анапу - 15.30.
Время в пути - 2 часа 55 минут. Стоимость билетов без багажа - от 6500 рублей, с багажом 10 кг на одного пассажира - от 8000 рублей, уточняет «Победилово».
Более подробную информацию кировчане могут узнать на сайте авиакомпании.