В ближайшие сутки снег вывезут с 7 улиц Кирова

Снег подрядчик вывозит преимущественно в вечернее и ночное время. Фото: admkirov.ru

В Кирове в ближайшие сутки снег уберут с семи улиц. В первую очередь от снежных масс освободят пешеходные зоны, лестничные марши и автобусные остановки. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно ранее утвержденному графику, снег вывезут с улиц:

- Профсоюзной (от Свободы до Октябрьского проспекта);

- Возрождения;

- 4-ой Пятилетки;

- Тренера Пушкарева;

- Боровицкой (в районе Дома культуры);

- Свободы (от Герцена до Орловской);

- Герцена (от Карла Либкнехта до Карла Маркса).

Кроме того, от лишнего снега расчистят четную сторону Среднего переулка и мост через реку Вятку по улице Профсоюзной. Водителей просят не оставлять свои автомобили в зоне действия спецтехники. Все работы планируется выполнить в вечернее и ночное время.