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Общество8 февраля 2022 11:05

В Зуевке органы соцзащиты не хотели выплачивать женщине компенсацию за сгоревшую квартиру

Дело сдвинулось с мертвой точки только после вмешательства прокуратуры
Алексей Романов
Алексей Романов
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Положенную по закону компенсацию женщина получила только спустя почти два года

Положенную по закону компенсацию женщина получила только спустя почти два года

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительнице Зуевки, у которой полностью сгорела квартира, неправильно рассчитали компенсацию за потерю жилья. Добиться справедливости удалось только через суд. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Представители надзорного органа провели проверку и выяснили, что пожар жилого четырехквартирного дома № 29 на улице Мелиоративной произошел в середине 2020 года. В результате возгорания огонь полностью уничтожил квартиру заявительницы. Однако во время начисления выплаты сотрудники Межрайонного управления социальной защиты этот факт не учли и назначили компенсацию, которая была значительно меньше, чем положено по закону.

В связи с этим прокурор направил руководителю организации представление, а потом и подал в суд иск. Только после этого дело сдвинулось с мертвой точки. Спустя почти два года женщине выплатили положенную сумму.