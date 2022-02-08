В Зуевке органы соцзащиты не хотели выплачивать женщине компенсацию за сгоревшую квартиру

Положенную по закону компенсацию женщина получила только спустя почти два года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительнице Зуевки, у которой полностью сгорела квартира, неправильно рассчитали компенсацию за потерю жилья. Добиться справедливости удалось только через суд. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Представители надзорного органа провели проверку и выяснили, что пожар жилого четырехквартирного дома № 29 на улице Мелиоративной произошел в середине 2020 года. В результате возгорания огонь полностью уничтожил квартиру заявительницы. Однако во время начисления выплаты сотрудники Межрайонного управления социальной защиты этот факт не учли и назначили компенсацию, которая была значительно меньше, чем положено по закону.

В связи с этим прокурор направил руководителю организации представление, а потом и подал в суд иск. Только после этого дело сдвинулось с мертвой точки. Спустя почти два года женщине выплатили положенную сумму.