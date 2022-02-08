В Орловском районе из-за неосторожного обращения с огнем заживо сгорел 42-летний мужчина

Огонь в считанные секунды практически полностью уничтожил каркас дома. Фото: kirov.sledcom.ru

Сотрудники следственного комитета Кировской области начали проверку по факту смертельного пожара в Орловском районе. Об этом сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание произошло 7 февраля в одном из частных домов в деревне Хохловы. В результате пожара погиб 42-летний мужчина. Причиной воспламенения могло стать неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время следователи выясняют все причины и обстоятельства трагедии. По завершении проверки будет принято окончательное решение.

Напомним, что в прошедшую субботу, 5 февраля, в поселке Черная Холуница произошел похожий пожар. Из-за короткого замыкания электропроводки погибла молодая девушка. Еще несколько человек были госпитализированы.