На кировчанина завели уголовное дело за организацию игорного клуба на улице Комсомольской

Азартные игры проводились в подпольном клубе с ноября по декабрь 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове на 29-летнего мужчину завели уголовное дело по подозрению в организации игорного клуба. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

По версии сотрудников ведомства, кировчанин совместно с другими неустановленными лицами проводил азартные игры в помещении на улице Комсомольской. Преступная деятельность велась с ноября по декабрь 2021 года.

Во время обыска следователи изъяли компьютеры со специальным программным обеспечением и другое оборудование. В настоящее время устанавливаются все причины и мотивы преступления. Сотрудники СК в очередной раз на поминают, что организация подпольных игровых клубов на территории Кировской области является незаконной.