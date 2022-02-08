В Вятских Полянах в результате столкновения двух иномарок пострадала молодая женщина

Авария произошла по причине необдуманного выезда одного из водителей на встречную полосу. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 7 февраля, в Вятских Полянах зафиксировано ДТП с участием двух иномарок. Авария случилась в 7 часов 55 минут на улице Ленина у дома №299. Подробности рассказали в Госавтоинспекции по Кировской области.

По информации сотрудников ГИБДД, 65-летний мужчина-водитель автомобиля «Рено Сандеро» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой Короллой», за рулем которой находилась 34-летняя женщина. В результате аварии владелица японской иномарки получила травмы.

Потребовалась ли ей медицинская помощь и дальнейшая госпитализация, пока не сообщается. Всего же за прошедшие сутки на на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.