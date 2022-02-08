В Кировской области коронавирусом за сутки заразились 1684 человека

В реанимации находятся 188 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявили 1684 новых случая заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 433 человек, вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находятся на лечении 3918 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 188 жителей области, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 840 заболевших.

На дому лечится 37051 житель области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 893 человека. За 24 часа врачи обслужили 5782 вызова на дом к пациентам с коронавирусом.