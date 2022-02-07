Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 15:02

В Кирове за ближайшие сутки вывезут снег с 15 участков

Автомобилистов просят не оставлять машины в зонах работ
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Работы на улицах пройдут с 7 на 8 февраля.

Работы на улицах пройдут с 7 на 8 февраля.

Фото: Ксения Высотина

В Кирове в ближайшие сутки от снега очистят 15 участков. Об этом сообщает горадминистрация.

С 7 на 8 февраля техника пройдет по следующим улицам:

- Щорса - от Производственной до Ивана Попова;

- Свободы - от Спасской до Горбачева;

- Милицейская - от Володарского до Ленина;

- Молодой Гвардии (Нововятский район);

- 1-й Гороховский переулок;

- Подгорная - в районе дома № 15;

- Гайдара;

- Украинская;

- Кутшо;

- Большева;

- Крутикова;

- Ленина - от улицы Современной до инфекционной больницы;

- Горького;

- Пугачева - от Мелькомбинатовского проезда до улицы Щорса.

От снега также почистят путепровод по улице Воровского.

Автомобилистов просят не оставлять машины в зонах уборки. На этих местах заранее выставят временные знаки.

0