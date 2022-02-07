В Кирове за ближайшие сутки вывезут снег с 15 участков

Работы на улицах пройдут с 7 на 8 февраля.
Фото: Ксения Высотина
В Кирове в ближайшие сутки от снега очистят 15 участков. Об этом сообщает горадминистрация.
С 7 на 8 февраля техника пройдет по следующим улицам:
- Щорса - от Производственной до Ивана Попова;
- Свободы - от Спасской до Горбачева;
- Милицейская - от Володарского до Ленина;
- Молодой Гвардии (Нововятский район);
- 1-й Гороховский переулок;
- Подгорная - в районе дома № 15;
- Гайдара;
- Украинская;
- Кутшо;
- Большева;
- Крутикова;
- Ленина - от улицы Современной до инфекционной больницы;
- Горького;
- Пугачева - от Мелькомбинатовского проезда до улицы Щорса.
От снега также почистят путепровод по улице Воровского.
Автомобилистов просят не оставлять машины в зонах уборки. На этих местах заранее выставят временные знаки.