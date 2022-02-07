Кировская прокуратура проверила состояние трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь»

За два месяца на одном из участков трассы произошло 11 серьезных аварий. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области прошла проверка безопасности трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». О результатах отчиталась областная прокуратура.

Поводом послужили сигналы о плохом состоянии участка дороги в Шабалинском районе. За декабрь 2021-январь 2022 на нем произошло 11 аварий, в результате которых восемь машин пострадали, три улетели в кювет. На полотне обнаружили различные выбоины, просадки и иные дефекты.

После проверки выяснилось, что должностные лица госконтроля территориальных подразделений ГИБДД не обследовали участок как полагается. К собственнику дороги и обслуживающим ее лицам не приняли административных мер.

Прокурор Шабалинского района по итогам внес представление начальнику территориального подразделения регионального управления МВД с требованием устранить нарушения.