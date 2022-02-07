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Здоровье7 февраля 2022 12:38

В Киров привезли тест-систему для определения «омикрона» и «дельты»

С ее помощью будут дообследовать пациентов с положительным результатом теста на коронавирус
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Тесты поступили в лабораторию областной клинической больницы. Фото: Вадим Ральников

Тесты поступили в лабораторию областной клинической больницы. Фото: Вадим Ральников

В Кирове появились тест-системы для определения штаммов коронавируса «омикрон» и «дельта». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил главврач Кировской областной клинической больницы Вадим Ральников.

По его словам, система будет использоваться для дообследования пациентов с первичным положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Если ранее пробы с высокой вирусной нагрузкой отправлялись на определение конкретного штамма в Институт вирусологии, то теперь наши врачи смогут узнавать его сразу, на месте.

Вадим Ральников также сообщил, что на сегодня более 85% проб пациентов - штамм «омикрон». По сравнению с «дельтой» у него гораздо более легкое течение болезни, схожее с ОРВИ. Вместе с тем главврач КОКБ призвал кировчан соблюдать все меры санитарной безопасности, а также вакцинироваться и ревакцинироваться от COVID-19 для поддержания иммунитета.

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