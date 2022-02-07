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Происшествия7 февраля 2022 10:15

В Черной Холунице в пожаре частного жилого дома сгорела 22-летняя девушка

По факту трагедии проводится проверка
Алексей Романов
Алексей Романов
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Пламя уничтожило строение дома практически полностью. Фото: kirov.sledcom.ru

Пламя уничтожило строение дома практически полностью. Фото: kirov.sledcom.ru

Следователи СК Кировской области начали доследственную проверку по факту смертельного пожара в поселке Черная Холуница. По ее завершении будет принято окончательное решение. Об этом рассказали в ведомстве.

Установлено, что возгорание частного жилого дома произошло в субботу, 5 февраля. В результате пожара погибла 22-летняя девушка. Еще один взрослый мужчина и малолетний ребенок с ожогами были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.

По предварительным данным, причиной воспламенения могло стать короткое замыкание электропроводки. В настоящее время представители Следкома выясняют все обстоятельства и причины страшной трагедии.

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