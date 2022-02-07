В Кирове задержали мужчину, силой отобравшего у школьника рюкзак

Экипаж Росгвардии задержали подозреваемого спустя 10 минут после приезда на место преступления. Фото: 43.rosguard.gov.ru

На днях в Кирове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который избил 12-летнего мальчика и похитил у ребенка рюкзак. Подробности рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

По данным правоохранителей, 34-летний подозреваемый подошел к школьнику на улице Ломоносова, нанес ему несколько ударов и отобрал портфель и пакет со сменной обувью. На место незамедлительно прибыли росгвардейцы. Они опросили мальчика и приступили к поискам.

Схожего по приметам мужчину с похищенным рюкзаком удалось найти уже спустя 10 минут во дворе одного из домов на улице Циолковского. В ходе допроса и проверки документов выяснилось, что кировчанин ранее уже был судим и в настоящее время находится в розыске. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали полицейским.