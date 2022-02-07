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Происшествия7 февраля 2022 9:18

В Нолинске вынесли приговор трем молодым людям, похитившим 19-летнего парня

Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима
Алексей Романов
Алексей Романов
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Приговор суда пока не вступил в законную силу

Приговор суда пока не вступил в законную силу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Состоялся суд над тремя жителями Нолинска, которые избили и похитили 19-летнего молодого человека. Виновников преступления приговорили к 3 и 2,8 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, вечером 13 сентября 2021 года осужденные встретили потерпевшего на улице и стали требовать вернуть им денежный долг. После чего избили своего знакомого, затолкали в багажник автомобиля, вывезли в лес и привязали к дереву. К счастью, 19-летний парень смог самостоятельно освободиться и, поймав попутку, добраться до дома.

По решению суда, отбывать наказание виновные будут в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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