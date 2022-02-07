За выходные на дорогах Кировской области поймали 23 пьяных водителя

На всех нетрезвых водителей составили протоколы об административном правонарушении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшую пятницу и выходные дни на территории Кировской области остановили 23 нетрезвых водителя. Еще 25 человек сели за руль без прав. Такие данные предоставили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за три дня сотрудники ГИБДД пресекли 2160 нарушений правил дорожного движения. На всех виновников составлены протоколы об административном правонарушении. Водителям, которые сели за руль в состоянии опьянения, теперь грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Представители Госавтоинспекции просят кировчан соблюдать ПДД, также быть внимательными и осторожными. Если вы видите, что водитель ведет себя неадекватно, сообщите об этом по телефону: 8(8332) 588-888 или 02.