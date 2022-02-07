В Белой Холунице водитель «Дэу Матиз» сбил 10-летнюю девочку

Авария произошла в темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 4 февраля, в Белой Холунице под колеса иномарки попал несовершеннолетний ребенок. Инцидент произошел в 17 часов на улице Глазырина у дома №27. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным 36-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» не заметил переходившую дорогу девочку и наехал на нее. По информации сотрудников ГИБДД, ребенок шел в неположенном месте.

В результате аварии несовершеннолетняя получила различные травмы. Потребовалась ли ей медицинская помощь пока не сообщается. Всего же за прошедшую пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло девять ДТП, в которых три человека погибли и 13 получили травмы.