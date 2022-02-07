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Общество7 февраля 2022 6:54

В Кирове сразу в двух районах города отключили холодную воду

Восстановить подачу ресурса обещают в течение дня
Алексей Романов
Алексей Романов
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Воду отключили по причине аварии на трубопроводе

Воду отключили по причине аварии на трубопроводе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 7 февраля, жители более 30 многоквартирных домов Кирова остались без холодного водоснабжения. Причиной стала авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По данным сотрудников ресурсоснабжающей организации, перебои с подачей ресурса зафиксированы в домах, расположенных на улицах Милицейской, Свободы, Ленина, а также в слободе Зиновы Первомайского и Ленинского районов областного центра.

В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой. На месте аварии ведутся ремонтные работы. Получить более подробную информацию об адресах и графике можно здесь.

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