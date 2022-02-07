В Кирове сразу в двух районах города отключили холодную воду

Воду отключили по причине аварии на трубопроводе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 7 февраля, жители более 30 многоквартирных домов Кирова остались без холодного водоснабжения. Причиной стала авария на трубопроводе. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По данным сотрудников ресурсоснабжающей организации, перебои с подачей ресурса зафиксированы в домах, расположенных на улицах Милицейской, Свободы, Ленина, а также в слободе Зиновы Первомайского и Ленинского районов областного центра.

В зону отключения направлены цистерны с питьевой водой. На месте аварии ведутся ремонтные работы. Получить более подробную информацию об адресах и графике можно здесь.