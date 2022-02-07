За сутки в Кировской области коронавирус подтвердился у более чем 1500 человек

В отделении реанимации находятся 184 кировчанина с положительным ПЦР-тестом Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявили 1548 новых случаев заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 159 человек, вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находятся на лечении 3983 пациента с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 184 жителей области, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 836 заболевших.

На дому лечится 33 781 житель области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 706 человек. За 24 часа обслужено 4423 вызова к пациентам с COVID-19.