Прогноз погоды в Кирове с 7 по 13 февраля: почти не холодно, почти не снежно

Во второй половине недели Киров вполне может засыпать снегом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Наступает неделя умеренного тепла! По меркам зимы и Кирова, конечно. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды с 7 по 13 февраля.

Понедельник, 7 февраля

День будет пасмурным, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -7 до -5 градусов. Ветра практически не обещается - 1-3 м/с. Атмосферное давление пойдет на подъем в течение дня - с 741 до 745 мм ртутного столба.

Вторник, 8 февраля

И вновь пасмурная погода и отсутствие осадков. В течение дня термометр будет показывать отметку в -6 градусов. Ветер поднимется к вечеру: порывы могут составлять до 9 м/с. Атмосферное давление продолжит плавно подниматься: 747 мм ртутного столба.

Среда, 9 февраля

Снова никаких изменений - пасмурно, без осадков, от -8 до -6 градусов. По-настоящему поднимется ветер: обещаются порывы до 11 м/с. Атмосферное давление также продолжает медленно идти на подъем, достигнув отметки в 750 мм ртутного столба к середине дня.

Четверг, 10 февраля

Погода наконец начнет меняться. На термометре по-прежнему будут отметки -7...-8 градусов. В полдень начнутся слабые осадки, а в 15 часов - обильный снегопад, который продержится до позднего вечера. Ветер не утихает: порывы составят от 8 до 10 м/с. Атмосферное давление резко начнет падать, дойдя до 741 мм ртутного столба к 21 часу.

Пятница, 11 февраля

С утра и до середины дня обещается слабый снег, который прекратится к 15 часам. Температура воздуха составит -7 градусов. Ветер уляжется - обещаются порывы лишь до 5-6 м/с. Атмосферное давление упадет до 738 мм ртутного столба.