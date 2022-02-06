В Кировской области ввод жилья за минувший год увеличился на 10%

В 2021 году банки выдали почти 20 тысяч ипотечных кредитов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области ввод жилья в 2021 году оказался больше, чем в 2020. Об этом сообщает региональное правительство.

Показатель за минувший год составил 508,9 тысячи квадратных метров жилья - на 10% больше, чем в 2020 году. Он также превысил плановое значение: установленным значением были 504 тысячи квадратных метров. Ввод жилья в многоквартирных домах составил 255,9 тысячи квадратных метров. Индивидуальных жилых домов - 253,1 тысячи.

Правительство также сообщает, что в 2021 году банки выдали 19337 ипотечных кредитов. Общая сумма составила 37559 миллионов рублей.

Отметим, что сейчас в Кирове продолжается создание инфраструктуры в местах микрорайонах перспективной застройки. Так, в минувшем году в Урванцево завершили строительство двух улиц - Капитана Дорофеева и Анжелия Михеева. Кроме того, выделены средства на четырех многоквартирных домов в ЖК «Знак» к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.