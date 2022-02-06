За минувший год Кировскую область посетили более 300 тысяч туристов

В регионе разработаны 120 различных маршрутов для туристов. Фото: kirovreg.ru

В 2021 году наши края посетили 330 тысяч туристов. Как сообщает региональное правительство, их поток вырос с 212,7 до 329,5 тысяч (в сравнении с 2020 годом). Наиболее популярны для туристов в Кировской области деловое, культурно-познавательное и санаторно-курортное направления, и именно их, скорее всего, продолжат развивать в 2022 году.

Регион также участвует в разных масштабных проектах благодаря росту интереса к своим достопримечательностям. Так, к примеру, в 2021 году Киров принял три блог-тура с участием известных блогеров и четыре информационных тура. Основной целью мероприятий была демонстрация потенциала области.

Всего для туристов существует 120 различных маршрутов, направленных на ознакомление с культурой и историей Вятского края. В 2022 году планируется создать еще один - «Хлебосольная (Вкусная) Вятка», а также реализовать проект «Гостеприимная Вятка». Будут также разработаны новые автомаршруты.