В Кирове на продажу выставили пивной магазин за полмиллиона рублей

В стоимость входит помещение и все оборудование. Фото: avito.ru

В Кирове за полмиллиона рублей продают пивной магазин. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Точка расположена на улице Пугачева, 9. В цену - 549 тысяч рублей - продавец включает практически все оборудование: краны, баллоны, холодильники, витрины, кассу и компьютер. Автор объявления гарантирует помощь и поддержку новому хозяину магазина в первые месяц-два. По его словам, владелец получит «готовый работающий магазин с поддержкой по цене вложенных средств в очень проходимом месте».

Объявление появилось на сайте 30 января. Судя по всему, готовым бизнесом пока не заинтересовался никто из местных предпринимателей.