В Кирове хотят создать муниципальную службу по эвакуации машин, мешающих уборке снега

Припаркованные на обочинах машины сильно мешают качественной уборке снега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На данный момент ситуация складывается, по словам мэрии, следующим образом: второстепенные улицы чистят хуже магистральных из-за большого количества припаркованного транспорта. Примеры - Профсоюзная, отрезок от Октябрьского проспекта до отдела полиции №1, или улица МОПРа. Для должной уборки таких участков специалисты выезжают на место по несколько раз. На выставленные заранее знаки и предупреждения автомобилисты не реагируют.

Вопрос создания службы по эвакуации транспорта рассматривается. В ближайшее время специалисты разработают дорожную карту эффективных мер помощи подрядчикам по вывозу снега. К работе по информированию автомобилистов также планируют регулярно привлекать сотрудников ГИБДД.