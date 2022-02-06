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Общество6 февраля 2022 11:20

В Кирове хотят создать муниципальную службу по эвакуации машин, мешающих уборке снега

Из-за большого количества припаркованных авто некоторые улицы приходится чистить несколько раз
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Припаркованные на обочинах машины сильно мешают качественной уборке снега.

Припаркованные на обочинах машины сильно мешают качественной уборке снега.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На данный момент ситуация складывается, по словам мэрии, следующим образом: второстепенные улицы чистят хуже магистральных из-за большого количества припаркованного транспорта. Примеры - Профсоюзная, отрезок от Октябрьского проспекта до отдела полиции №1, или улица МОПРа. Для должной уборки таких участков специалисты выезжают на место по несколько раз. На выставленные заранее знаки и предупреждения автомобилисты не реагируют.

Вопрос создания службы по эвакуации транспорта рассматривается. В ближайшее время специалисты разработают дорожную карту эффективных мер помощи подрядчикам по вывозу снега. К работе по информированию автомобилистов также планируют регулярно привлекать сотрудников ГИБДД.

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