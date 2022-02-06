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Происшествия6 февраля 2022 10:06

В Афанасьевском районе в ДТП погиб мужчина и пострадали женщина с ребенком

По факту аварии проводится проверка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Водитель «Тойоты» погиб на месте. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель «Тойоты» погиб на месте. Фото: vk.com/gibdd43

В Афанасьевском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек и пострадали двое. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Авария случилась 5 февраля в 22.50 в Афанасьевском районе. На 857 км трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» столкнулись две встречные машины - «БМВ» и «Тойота». В результате аварии на месте погиб 32-летний водитель «Тойоты». Во второй легковушке не погиб никто, однако пострадали два пассажира - 50-летняя женщина и 11-летняя девочка. Степень тяжести их травм неизвестна.

По факту смертельного ДТП сейчас проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия совершения аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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