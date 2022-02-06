В Кирове 7 февраля десятки кировчан останутся без электричества

Электричество в домах кировчан пропадет с самого утра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале рабочей недели десятки кировчан останутся без света. О плановых отключениях 7 февраля сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами отсутствия электричества станут эксплуатационные работы, капитальный и аварийный ремонт оборудования. От этого зависит и время отключений. В целом оно будет варьироваться от трех до восьми часов. Во всех случаях свет будет отсутствовать в домах уже с утра, поэтому советуем заранее зарядить все необходимые гаджеты.

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за доставленные неудобства и напоминает, что плановые отключения проводятся для повышения качества энергоснабжения.

График отключений электричества на 7 февраля 2022 года вы можете посмотреть на скриншоте ниже либо по этой ссылке.