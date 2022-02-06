Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 февраля 2022 8:47

В Кирове 7 февраля десятки кировчан останутся без электричества

По городу пройдут плановые отключения
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Электричество в домах кировчан пропадет с самого утра.

Электричество в домах кировчан пропадет с самого утра.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале рабочей недели десятки кировчан останутся без света. О плановых отключениях 7 февраля сообщает АО «Горэлектросеть».

Причинами отсутствия электричества станут эксплуатационные работы, капитальный и аварийный ремонт оборудования. От этого зависит и время отключений. В целом оно будет варьироваться от трех до восьми часов. Во всех случаях свет будет отсутствовать в домах уже с утра, поэтому советуем заранее зарядить все необходимые гаджеты.

АО «Горэлектросеть» приносит свои извинения за доставленные неудобства и напоминает, что плановые отключения проводятся для повышения качества энергоснабжения.

График отключений электричества на 7 февраля 2022 года вы можете посмотреть на скриншоте ниже либо по этой ссылке.

График отключения электричества 7 февраля в Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах Кирова. Фото: geskirov.ru

График отключения электричества 7 февраля в Ленинском, Октябрьском, Первомайском районах Кирова. Фото: geskirov.ru

0