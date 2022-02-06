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Здоровье6 февраля 2022 7:29

Коронавирусом в Кировской области болеют свыше 36 тысяч человек

Большинство из них лечатся на дому
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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В инфекционных стационарах находятся 3846 пациентов.

В инфекционных стационарах находятся 3846 пациентов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявили 1399 новых случаев заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 161 человека, вылечившегося от этого заболевания.

В стационарах находятся на лечении 3846 пациентов с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 183 жителей области, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 836 заболевших.

На дому лечатся 32485 жителей области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 843 человека. За 24 часа обслужено 4627 вызовов к пациентам с COVID-19.

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