В Кировской области вторые сутки ищут 17-летнего подростка

О местонахождении подростка ничего неизвестно уже более суток. Фото: vk.com/ornkirov

Кировчан просят помочь в поиске 17-летнего Даниила Никитина из Нолинска. В последний раз подростка видели утром 4 февраля. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщили в отряде по розыску несовершеннолетних «ПЕРВЫЙ».

Волонтеры подготовили приметный портрет пропавшего юноши. Рост Никиты 160 см. У него худощавое телосложение, темно-русые с челкой волосы и карие глаза.

Был одет в куртку с черно-белыми пятнами, черную шапку, темные джинсы и кроссовки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить по телефону: 02 или 102.