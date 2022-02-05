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Происшествия5 февраля 2022 13:41

В Кирове задержали двух фальшивомонетчиц

Женщин доставили в полицейский участок
Алексей Романов
Алексей Романов
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Задержать подозреваемых удалось благодаря слаженной работе росгвадейцев. Фото: 43.rosguard.gov.ru

Задержать подозреваемых удалось благодаря слаженной работе росгвадейцев. Фото: 43.rosguard.gov.ru

На днях в Кирове поймали сразу двух женщин, подозреваемых в незаконном обороте фальшивых денег. Подробности рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Первую подозреваемую задержали в кредитно-финансовом учреждении на улице Горького. Кировчанка пыталась сдать в банк деньги. Во время пересчета кассир заметила купюру «банка приколов» и тут же нажала тревожную кнопку.

Вторую фальшивомонетчицу выявили в магазине на улице Воровского. Женщина 1986 года рождения пыталась расплатиться за покупку подделкой номиналом 500 рублей. На место оперативно прибыл экипаж вневедомственной охраны.

Обеих подозреваемых допросили и передали полицейским. Дальше изучением дела займутся следователи.

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