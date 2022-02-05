Кировчан попросили воздержаться от поездок по трассе

Особенно опасными в снежную погоду считаются открытые участки трассы. Фото: vk.com/gibdd43

В ближайшие дни в Кировской области ожидается выпадение снега. Особенно осадки прогнозируются в районах, через которые проходит федеральная трасса Киров - Малмыж - Вятские Поляны. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок за городом. Об этом предупредили в региональной Госавтоинспекции.

Для тех автомобилистов, кто не может отложить поездку, рекомендуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Особое внимание следует уделять проездам открытых участков трасс, где могут образовываться переметы.

Если вы попали в сложную дорожную ситуацию, можно всегда обратиться за помощью в дежурную группу ГИБДД города Кирова. Для этого необходимо позвонить по круглосуточному номеру телефона: 8(8332)58-88-88 или 8(8332)64-38-77.