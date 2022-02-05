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Общество5 февраля 2022 10:42

В Немском районе вблизи школы незаконно торговали сигаретами

По данному факту возбуждено административное дело
Алексей Романов
Алексей Романов
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Продажа табачных изделий ближе чем за 100 метров от школы запрещена законодательно. Фото: epp.genproc.gov.ru

Продажа табачных изделий ближе чем за 100 метров от школы запрещена законодательно. Фото: epp.genproc.gov.ru

Сотрудники прокуратуры Кировской области пресекли незаконную продажу табачных изделий вблизи общеобразовательной школы в пгт. Нема. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ходе проверки установлено, что сигареты продавали в магазине «Магнит», который расположен менее чем в 100 метров от образовательного учреждение. Тем самым работники розничной сети нарушали закон.

В связи с этим на юридическое лицо составили административный протокол. После этого все нарушения были исправлены.

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