Коронавирусом в Кировской области за 24 часа заболели более 1300 человек

Количество пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах превышает 3,5 тысячи Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению оперштаба Кировской области, за предыдущие сутки выявили 1358 новых случаев заражения коронавирусом. Из инфекционных отделений выписали 229 человек, вылечившихся от этого заболевания.

В стационарах находятся на лечении 3623 пациента с COVID-19. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 177 жителей области, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, за весь период пандемии от инфекции в регионе скончались 833 заболевших.

На дому лечатся 31 139 жителей области. В медучреждениях компьютерную томографию легких за прошедшие сутки прошли 886 человек. За 24 часа обслужено 5877 вызовов к пациентам с COVID-19.