Жители Первомайского района Кирова до 8 часов вечера остались без холодной воды

Восстановить подачу воды обещают по завершении ремонтных работ Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В субботу, 5 февраля, жильцы нескольких многоквартирных домов Кирова остались без холодного водоснабжения. Виной тому стала авария на трубопроводе. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».

По данным сотрудников ресурсоснабжающей компании, от холодной воды временно отключили дома, расположенные на улицах Милицейской, Свободы и Ленина Первомайского района областного центра. На месте аварии ведутся ремонтные работы.

Восстановить подачу ресурса обещают вечером. До этого времени для жителей организован подвоз питьевой воды. Получить более подробную информацию можно на официальном сайте организации.