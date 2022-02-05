Погода в Кировской области на 5 и 6 февраля: снежок и легкий минус

Вероятность выпадения снега в наступившие выходные очень большая Фото: Евгения ГУСЕВА

Наступившие нерабочие дни, по данным синоптиков, окажутся ветреными и снежными. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз с помощью сервиса rp.5.

В субботу, 5 февраля, температура воздуха опустится до -7 градусов. Днем ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-5 м/с. Однако возможны порывы до 10 м/c. Атмосферное давление немного ниже нормы - 743 мм ртутного столба.

В воскресенье, 6 февраля, столбик термометра покажет отметку в -5 градусов. Днем может выглянуть солнышко и пройти снежок. Ветер юго-восточный 3-7 м/c. Атмосферное давление опустится до 740 мм ртутного столба.