В Кирове хулиган на легковушке брызнул в лицо из перцового баллончика водителю троллейбуса

Инцидент произошел на перекрестке улиц Воровского и Попова. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кирове неизвестный хулиган распылил перцовый баллончик в лицо водителю. Об этом сообщает горадминистрация со ссылкой на руководителя АО «АТП» Дениса Пырлога.

Инцидент произошел в троллейбусе №5 на перекрестке улиц Попова и Воровского. Как стало известно, неизвестный мужчина на легковом автомобиле брызнул в лицо водителю общественного транспорта. На место сразу вызвали «скорую помощь» и полицию. Сам же хулиган уехал.

Водителю оказали помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась. Полиция опросила пассажиров троллейбуса. Сейчас подозреваемого разыскивают.