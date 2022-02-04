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Происшествия4 февраля 2022 10:58

В Кирове хулиган на легковушке брызнул в лицо из перцового баллончика водителю троллейбуса

Подозреваемого разыскивают, пострадавшему оказали помощь
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Инцидент произошел на перекрестке улиц Воровского и Попова.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Воровского и Попова.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кирове неизвестный хулиган распылил перцовый баллончик в лицо водителю. Об этом сообщает горадминистрация со ссылкой на руководителя АО «АТП» Дениса Пырлога.

Инцидент произошел в троллейбусе №5 на перекрестке улиц Попова и Воровского. Как стало известно, неизвестный мужчина на легковом автомобиле брызнул в лицо водителю общественного транспорта. На место сразу вызвали «скорую помощь» и полицию. Сам же хулиган уехал.

Водителю оказали помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась. Полиция опросила пассажиров троллейбуса. Сейчас подозреваемого разыскивают.

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