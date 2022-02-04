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Общество4 февраля 2022 9:51

Власти Нолинска через суд обязали снести аварийный дом

Исполнение решения находится на контроле прокуратуры
Алексей Романов
Алексей Романов
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Дом был признан аварийным и должен был быть снесен еще в 2018 году. Фото: epp.genproc.gov.ru

Дом был признан аварийным и должен был быть снесен еще в 2018 году. Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура Кировской области провела проверку по факту бездействия органов местного самоуправления Нолинского района. Чиновники не хотели сносить аварийный дом несмотря на внесенное представление. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что дом №7 на улице Карла Либкнехта в городе Нолинске признали аварийным еще в 2018 году. Однако до настоящего времени объект никто не ликвидировал.

В связи с этим чиновникам было внесено представление, которое те проигнорировали. Тогда прокурор подал в суд иск с требованиям обязать местные власти снести дом в принудительном порядке. Исполнение решения находится на особом контроле надзорного органа.

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