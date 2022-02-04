В Кирове на Октябрьском проспекте столкнулись три иномарки

Авария произошла на оживленной части дороги в светлое время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 3 февраля, в Кирове произошло массовое ДТП. Авария случилась в 11 часов 35 минут на Октябрьском проспекте у дома №110. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По данным сотрудников ГИБДД, столкнулись автомобили «Хендай Солярис», «Ниссан Кашкай» и «Фольксваген Поло». Виновник дорожно-транспортного происшествия пока не установлен. Известно, что в аварии пострадала 43-летняя женщина. Потребовалась ли ей медицинская помощь и дальнейшая госпитализация не сообщается.

Всего же за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы. Представители Госавтоинспекции напоминают, что подавляющее число происшествий связано с несоблюдения простых правил ПДД.