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Происшествия4 февраля 2022 9:23

В Кирове на Октябрьском проспекте столкнулись три иномарки

В массовой аварии пострадал один человек
Алексей Романов
Алексей Романов
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Авария произошла на оживленной части дороги в светлое время суток. Фото: vk.com/gibdd43

Авария произошла на оживленной части дороги в светлое время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 3 февраля, в Кирове произошло массовое ДТП. Авария случилась в 11 часов 35 минут на Октябрьском проспекте у дома №110. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По данным сотрудников ГИБДД, столкнулись автомобили «Хендай Солярис», «Ниссан Кашкай» и «Фольксваген Поло». Виновник дорожно-транспортного происшествия пока не установлен. Известно, что в аварии пострадала 43-летняя женщина. Потребовалась ли ей медицинская помощь и дальнейшая госпитализация не сообщается.

Всего же за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы. Представители Госавтоинспекции напоминают, что подавляющее число происшествий связано с несоблюдения простых правил ПДД.

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